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Ali Taylan Öztaylan'dan 1 Mayıs Mesajı

Ali Taylan Öztaylan'dan 1 Mayıs Mesajı
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerin ve emekçilerin haklarına vurgu yaparak bir mesaj yayımladı. Emeğin önemi ve toplumsal birlik üzerinde durdu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

???????Öztaylan, mesajında alın teriyle, emeğiyle, üreterek ülkenin büyümesine katkı sağlayan işçilerin, emekçilerin hak ettikleri şartlarda çalışmaları ve yaşamalarının en temel hedeflerinden olduğunu belirtti.

Emeğin onurunu ve dayanışmanın gücünü simgeleyen 1 Mayıs'ın toplumsal birlik ve çalışma hayatına verilen değerin ifadesi olarak önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Öztaylan, şunları kaydetti:

"Ekonomik kalkınmanın, toplumsal refahın ve demokratik gelişimin temelinde emek vardır. Alın teriyle, emeğiyle, üreterek ülkemizin büyümesine katkı sağlayan işçilerimizin, emekçilerimizin hak ettikleri şartlarda çalışmaları ve yaşamaları en temel hedeflerimizden biridir. Millet olarak bizler, işçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine sahip bireyleriz. Bu vesileyle, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, emekleriyle ülkemizin geleceğini inşa eden herkese saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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