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Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye verdi. İfadesi ortaya çıkan Koç, "Eylemlerimde herhangi bir suç unsuru içeren davranış bulunmamaktadır. Şikayet dilekçesinde belirtilen isnatların hiçbirisini kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeydi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Koç, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

KOÇ'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Ali Koç, savcılıktaki ifadesinde, 19 Mayıs'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kulüp başkanı yetkisiyle sahaya girme hakkı olduğunu, bu sebeple maç sonunda sahaya girdiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olayları ilgili 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı

"HİÇBİR SUÇALAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Hakkında bu konuyla ilgili neden şikayet yapıldığını anlamadığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Eylemlerimde herhangi bir suç unsuru içeren davranış bulunmamaktadır. Zaten saha içerisine girdiğimiz sırada müsabaka ve seyir alanı tamamen boşaltılmıştı. Kimse yoktu. Yine aynı dosyada müşteki Eray Yazgan'a 'Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' şeklindeki sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiştir. Ancak bu sırada ben ortam daha fazla gerginleşmesin diye bu kişinin uzaklaşması gerektiğini söyleyerek sadece uyarıda bulundum. Söylemlerimde tehdit unsuru bulunmamaktadır. Ben Eray Yazgan'a yönelik tehdit ve hakaret söylemlerinde bulunmadım. Selahattin Baki'nin küfür ettiğini duymadım. Sadece maçtan önce herhangi bir olaya karışmaması yönünde uyarmıştım. Bu nedenle saha içerisinde onu tekrar uyardım. Şikayet dilekçesinde belirtilen isnatların hiçbirisini kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olayları ilgili 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti. İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 zanlı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atmayı içeren adli kontrol tedbirine karar verilmişti. Soruşturma kapsamında Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de ifadeye çağrılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Süper Lig Soruşturma Futbol Hukuk Spor Güncel Haberler

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