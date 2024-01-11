Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Görüştü
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Çarşamba günü video bağlantısı aracılığıyla görüştü. Görüşmede, iki lider arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği konuları ele alındı.
BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü video bağlantısı aracılığıyla Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüştü.
Kaynak: Xinhua / Güncel