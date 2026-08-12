Çinli ayakkabı üreticileri LAS VEGAS fuarında Kuzey Amerika pazarını hedefliyor
LAS VEGAS, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli ayakkabı üreticileri, küresel ticarette artan rekabet ve belirsizlik ortamında Kuzey Amerika pazarındaki varlıklarını genişletmek amacıyla ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen MAGIC Fuarı'nda ürünlerini sergiledi.
LAS VEGAS, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli ayakkabı üreticileri, küresel ticarette artan rekabet ve belirsizlik ortamında Kuzey Amerika pazarındaki varlıklarını genişletmek amacıyla ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen MAGIC Fuarı'nda ürünlerini sergiledi.
Kaynak: Xinhua