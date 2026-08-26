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Kanada'dan ABD'ye 20 Milyar Dolarlık Misilleme Tarifesi

Kanada'dan ABD'ye 20 Milyar Dolarlık Misilleme Tarifesi
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Kanada hükümeti, 27,6 milyar Kanada doları (yaklaşık 20 milyar ABD doları) değerindeki 700'den fazla ABD menşeli ürüne misilleme amaçlı gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Öte yandan, yerli işletmeler ve çalışanlar için 7,5 milyar Kanada doları değerinde bir destek paketi açıklandı.

VANCOUVER, 26 Ağustos (Xinhua) -- Kanada hükümeti, 27,6 milyar Kanada doları (yaklaşık 20 milyar ABD doları) değerindeki 700'den fazla ABD menşeli ürüne misilleme amaçlı gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu.

Hükümet salı günü yerli işletmeler ve çalışanlar için 7,5 milyar Kanada doları değerinde bir destek paketi açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
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