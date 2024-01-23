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Endonezya'da Çin Yeni Yılı için fener süslemeleri üretiliyor

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Endonezya'nın Banten eyaletinde bulunan Tengu süsleme atölyesinde, işçiler Çin Yeni Yılı için fener süslemeleri üretiyor. 22 Ocak 2024 tarihinde çekilen fotoğrafta, atölyede çalışan işçilerin fener süslemeleri imal ettiği görülüyor.

Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentindeki Tengu süsleme atölyesinde, yaklaşan Çin Yeni Yılı için fener süslemeleri imal eden işçiler, 22 Ocak 2024. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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