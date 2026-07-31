Albüm: Çin'in Xinjiang-Chongging elektrik hattında 30 milyar kilovat-saat eşiği aşıldı

CHONGQİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hami kenti ile güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ni birbirine bağlayan ±800 kilovoltluk ultra yüksek voltajlı doğru akım iletim projesinin faaliyete geçmesinden bu yana Chongqing'e aktarılan toplam elektrik 30 milyar kilovat-saatin üzerine çıkarken, günlük en yüksek elektrik iletimi 145 milyon kilovat-saat olarak kayda geçti.

Çin'in kuzeybatısından güneybatısına uzanan bu önemli enerji projesi, talebin en üst düzeye çıktığı yaz aylarında istikrarlı faaliyet göstererek, konutlara güvenilir elektrik ve yüksek kaliteli sanayi gelişimine güçlü destek sağladı.

Kaynak: Xinhua