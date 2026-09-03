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Xinjiang'da Enerji Dönüşümü Hızlanıyor: Yeşil, Akıllı ve Verimli 2026

Xinjiang'da Enerji Dönüşümü Hızlanıyor: Yeşil, Akıllı ve Verimli 2026
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KARAMAY, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 15. Beş Yıllık Plan döneminin ilk yılı olan 2026'da stratejik rollerine bağlı kalarak enerjide daha yeşil, akıllı ve verimli dönüşümü hızlandırdı.

KARAMAY, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 15. Beş Yıllık Plan döneminin ilk yılı olan 2026'da stratejik rollerine bağlı kalarak enerjide daha yeşil, akıllı ve verimli dönüşümü hızlandırdı.

Petrol ve doğalgaz sektöründe bir dizi temel teknolojide büyük atılım gerçekleştirilirken, geleneksel olmayan petrol ve doğalgaz kaynaklarının ekonomik olarak uygulanabilir şekilde geliştirilmesi sağlandı ve tek kuyunun üretim verimliliği önemli ölçüde artırıldı.

Öte yandan, fotovoltaik enerji üretimini uzun süreli enerji depolamayla birleştiren yeni enerji projeleri hayata geçirilerek on binlerce haneye temiz enerji sağlanmasına yardımcı oldu.

Dijital ve akıllı teknolojiler, enerji kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve üretiminin tüm süreçlerinde uygulandı.

Xinjiang, modern bir sanayi sisteminin sağlam temellerini oluşturma çabalarını sürdürürken kaynak avantajlarından yararlanıyor ve inovasyonun daha büyük bir rol oynamasını sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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