Albüm: Çin'in Kashgar Kentindeki Kapsamlı Gümrüksüz Mal Bölgesinin Ticaretinde Büyük Artış Kaydedildi
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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentinde bulunan kapsamlı gümrüksüz mal bölgesindeki bir lojistik merkezinde ihraç edilen malları kontrol eden bir personel, 4 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentinde bulunan kapsamlı gümrüksüz mal bölgesindeki bir lojistik merkezinde ihraç edilen malları kontrol eden bir personel, 4 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel