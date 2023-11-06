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Albüm: Çin'in Kashgar Kentindeki Kapsamlı Gümrüksüz Mal Bölgesinin Ticaretinde Büyük Artış Kaydedildi

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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentinde bulunan kapsamlı gümrüksüz mal bölgesindeki bir lojistik merkezinde ihraç edilen malları kontrol eden bir personel, 4 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentinde bulunan kapsamlı gümrüksüz mal bölgesindeki bir lojistik merkezinde ihraç edilen malları kontrol eden bir personel, 4 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Ekonomi Güncel Haberler

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