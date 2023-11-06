Haberler ›› Güncel ›› Albüm: Çin'in Kashgar Kentindeki Kapsamlı Gümrüksüz Mal Bölgesinin Ticaretinde Büyük Artış Kaydedildi

Albüm: Çin'in Kashgar Kentindeki Kapsamlı Gümrüksüz Mal Bölgesinin Ticaretinde Büyük Artış Kaydedildi

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentinde bulunan kapsamlı gümrüksüz mal bölgesindeki bir lojistik merkezinde ihraç edilen malları kontrol eden bir personel, 4 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)