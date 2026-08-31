Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çin yapımı Tuna Koridoru Otoyolu'nun açılışını yaptı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in inşa ettiği Tuna Koridoru otoyolunun açılış törenine katıldı. Vucic, pazartesi günü trafiğe açılan otoyolun ülkenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağını ifade etti.
POZAREVAC, 31 Ağustos (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in inşasını üstlendiği Tuna Koridoru otoyolunun pazar günü düzenlenen açılış törenine katıldı.
Vucic törende yaptığı açıklamada, pazartesi günü resmi olarak trafiğe açılan otoyolun ülkenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağını belirtti.
Kaynak: Xinhua