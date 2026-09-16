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Albüm: Çin'in Fengjie ilçesinde üretilen gözlükler 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor

Albüm: Çin'in Fengjie ilçesinde üretilen gözlükler 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor
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CHONGQİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Fengjie ilçesinde son yıllarda atılım yapan gözlük sektörü, 3.500'den fazla kişiye istihdam sağlarken ürünler 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.

CHONGQİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Fengjie ilçesinde son yıllarda atılım yapan gözlük sektörü, 3.500'den fazla kişiye istihdam sağlarken ürünler 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.


Kaynak: Xinhua
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