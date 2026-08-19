Beijing E-Town'da Modern Sanayi Sistemi Güçleniyor
Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Ekonomi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Beijing E-Town), gelişmekte olan ve geleceğe yönelik endüstrileri kapsayan modern bir sanayi sistemi giderek güçleniyor.
BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bulunan ve "Beijing E-Town" olarak da bilinen Beijing Ekonomi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, gelişmekte olan ve geleceğe yönelik endüstrileri kapsayan modern bir sanayi sistemi giderek güçleniyor.
Kaynak: Xinhua