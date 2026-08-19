Haberler

Beijing E-Town'da Modern Sanayi Sistemi Güçleniyor

Beijing E-Town'da Modern Sanayi Sistemi Güçleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Ekonomi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Beijing E-Town), gelişmekte olan ve geleceğe yönelik endüstrileri kapsayan modern bir sanayi sistemi giderek güçleniyor.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bulunan ve "Beijing E-Town" olarak da bilinen Beijing Ekonomi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, gelişmekte olan ve geleceğe yönelik endüstrileri kapsayan modern bir sanayi sistemi giderek güçleniyor.

Kaynak: Xinhua
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı

Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi

Galatasaray'da deprem! İstifa etti
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı

Gazilerin olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
İstanbul’a 4. Köprü geliyor! Çalışmalar havadan görüntülendi

İstanbul’a 4. Köprü geliyor
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti