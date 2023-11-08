Albüm: 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Yapay Zeka Teknolojisi İlgi Topladı
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SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) akıllı endüstri ve bilgi teknolojileri alanında sergilenen yapay zeka teknolojileri çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekti.
SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) akıllı endüstri ve bilgi teknolojileri alanında sergilenen yapay zeka teknolojileri çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekti.
Kaynak: Xinhua / Güncel