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Albüm: 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Yapay Zeka Teknolojisi İlgi Topladı

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SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) akıllı endüstri ve bilgi teknolojileri alanında sergilenen yapay zeka teknolojileri çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekti.

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) akıllı endüstri ve bilgi teknolojileri alanında sergilenen yapay zeka teknolojileri çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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