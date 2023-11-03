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Albüm: 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin Hazırlık Çalışmaları Son Aşamaya Geldi

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SHANGHAİ, 3 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SHANGHAİ, 3 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Shanghai Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki hazırlık çalışmalarında ise son aşamaya gelindi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Shanghai Ekonomi Güncel Haberler

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