Albüm: 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin Hazırlık Çalışmaları Son Aşamaya Geldi
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SHANGHAİ, 3 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
SHANGHAİ, 3 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Shanghai Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki hazırlık çalışmalarında ise son aşamaya gelindi.
Kaynak: Xinhua / Güncel