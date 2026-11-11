Albanese COP31'de derhal iklim eylemi çağrısı yaptı, 1,5 derece hedefini vurguladı

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iklim değişikliğiyle mücadelede gerçek ve hızlı bir ilerleyişin mümkün olduğunu belirterek, kritik bir dönemde olunduğunu ve derhal harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

Albanese, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuştu.

Bunun ülkesi için gerçekten tarihi bir an olduğunu vurgulayan Albanese, Avustralya'nın Türkiye ile COP31'de küresel çapta iklim değişikliği müzakerelerinde öncü bir rol üstlenmekten son derece büyük bir onur duyduğunu ifade etti.

Anthony Albanese, iklim eylemi ve yenilenebilir enerji alanlarıyla ilgili öncülük etmekten gurur duyduklarını kaydederek, temiz endüstri ve geleceğin iş kaynaklarını oluşturmaktan da büyük onur duyduklarını dile getirdi.

"Pasifik ailesinin" çıkarları için mücadele adına COP31'de bulunmaktan da gurur duyduğunu ve bunun son derece önemli olduğunu aktaran Albanese, Pasifik bölgesindekiler dahil, acil bir eyleme ihtiyaç duyan insanlar adına konuşmak için bu rolü üstlendiklerini belirtti.

Albanese, bu insanların harekete geçmelerini istediklerine işaret ederek, onların nazikçe ancak net şekilde "Bizim için bunun mücadelesini verin" mesajı verdiğini vurguladı.

COP31 öncesi Tuvalu'da Avustralya eş başkanlığında Pasifik ülkeleri ile düzenlenen hazırlık toplantısında 13 yaşında bir çocukla tanıştığını anlatan Albanese, çocuğun doktor olmayı hedeflediğini ancak evini koruma endişesi duyduğunu aktardı.

Anthony Albanese, Tuvalu Adası'nın deniz seviyesinden yaklaşık 1,8 metre yükseklikte olduğunu ve yükselen deniz seviyesinin adanın güvenliğine bir tehdit teşkil ettiğini kaydetti.

Tuvalu'da mühendislik çalışmaları olduğunu ve deniz kıyısında adaptasyon projeleri de bulunduğunu anlatan Albanese, birlikte çalışarak fark yaratabileceklerinin altını çizdi.

Gerçek ve hızlı bir ilerleme mümkün

Albanese, gerçek ve hızlı ilerlemenin mümkün olduğuna işaret ederek, Paris Anlaşması'ndan önce dünyanın yaklaşık 4 derecelik bir ısı artışına doğru ilerlediğini ancak şu anda bu tahminlerin 2,6 derece olduğunu hatırlattı.

Öte yandan asıl hedefin 1,5 derece olduğunu ve bunu aşmamaya çalışacaklarını söyleyen Albanese, herkesin bununla ilgili bir sorumluluğunu bulunduğunu ve gelecek nesiller için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Anthony Albanese, çok kritik bir dönemde olduklarına dikkati çekerek "Derhal harekete geçmeliyiz. Birlikte neyi başarabileceğimizi göstermek için hepimiz buradayız." dedi.

COP31'in ülkelerin işbirliğinin somut sonuçlarını ortaya koyduğunu göstermesi gerektiğini vurgulayan Albanese, temiz enerji teknolojilerine yatırım yapılması, okyanuslar için eylemlerin hızlandırılması ve iklimle ilgili finans kaynaklarının en ihtiyaç duyanlara aktarılabilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Albanese, gelecekte enerjinin temiz ve güvenilebilir, maliyetinin karşılanabilir, ekonomilerinin de güçlü olduğundan emin olmaları gerektiğini kaydederek, Paris Anlaşması'ndaki hedefin baskı altında bulunduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir bir çevre ve müreffeh bir ekonomi

Bu anlaşmanın bir fırsatı teşkil ettiğini bilen bir halk hareketi olduğuna değinen Albanese, "Sadece daha sürdürülebilir bir çevre değil, Genel Sekreter'in de dediği gibi, aynı zamanda daha müreffeh bir ekonomi için." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Albanese, emisyonları azaltmaya başladıklarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da giderek artan biçimde kullanıldığını belirterek, küresel finansal akışların da daha temiz enerjiye yöneldiğini söyledi.

Avustralya'nın bu bağlamda güçlü bir ilerlemesi olduğunu ve başarılar kazandığını anlatan Albanese, ülkesinin 6 yıl içerisinde yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkardığını kaydetti.

Albanese, küresel olarak temiz enerjiye geçiş için hükümetlerin doğru politikalar ve yatırımlar için doğru teşviklerle destekte bulunması gerektiğini aktardı.

İklim eyleminin ortaya çıkardığı fırsatları en fazla ihtiyaç duyan kişilerle paylaşmaları gerektiğinin altını çizen Albanese, "En kırılgan ülkelerin sermayeye ihtiyaçları var, alabildiklerinden emin olmalıyız." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA