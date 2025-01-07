Alanya'da Üreticilere Zeytin ve Toros Fıstığı Fidanı Dağıtıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticilere Büyükşehir Belediyesince zeytin ve Toros fıstığı fidanı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Alanya'nın Uğurlu Mahallesi'ndeki 80 üreticiye 800 zeytin fidanı ve 33 Toros fıstığı fidanı hibe edildi.

Mahalle muhtarı Ahmet Sarı, yapılan hibe desteğinden üreticilerin memnun kaldığını belirtti.

Fidanları muhtarlıktan temin ettiklerini kaydeden Sarı, "Mahallemizdeki üreticilerin isteği üzerine Büyükşehir Belediyesinden fidan talebinde bulunduk. Fidanlarımız bize ulaştırıldı. Üreticilerimiz bunları uygun alanlara dikecek." ifadesini kullandı.