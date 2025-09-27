Haberler

Alanya'da İki Zincir Market Mühürlendi

Alanya'da İki Zincir Market Mühürlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da zabıta ekiplerinin denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunması nedeniyle iki zincir market, 3 gün süreyle mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı, gıda güvenliği konusunda işletmelere dikkat çağrısında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde iki zincir market şubesi üç gün süreyle mühürlendi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, iki zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş yumurta ve bebek maması bulunduğu tespit edildi.

Yasal işlem üzerine iki zincir marketin şubesi, 3 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda iki işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandığını ve mühürleme işleminin yapıldığını bildiren Özçelik, tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
800 nüfuslu köy takımı şampiyonluğa koşuyor

Köy takımı şampiyonluğa koşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.