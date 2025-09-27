Alanya'da İki Zincir Market Mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde iki zincir market şubesi üç gün süreyle mühürlendi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, iki zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş yumurta ve bebek maması bulunduğu tespit edildi.

Yasal işlem üzerine iki zincir marketin şubesi, 3 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda iki işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandığını ve mühürleme işleminin yapıldığını bildiren Özçelik, tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.