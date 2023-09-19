Aladağ'da ÇEDES tanıtıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak protokolü ile imzalanan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi tanıtıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak protokolü ile imzalanan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi tanıtıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Çavuşoğlu, Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'ndaki toplantıda, amaçlarının öğrencileri, bilime sevdalı, kültüre meraklı, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlere göre yetiştirmek olduğunu söyledi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Aslan, okul yönetici, öğretmenler, imamlar ve öğrenciler katıldı.