Alaçam'da Çeltik Hasat Festivali Gerçekleştirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde Çeltik Hasat Festivali gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, Alaçam Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Alaçam Göçkün Mahallesi'nde düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, Alaçam'ın Bafra'dan sonra Samsun'da en fazla çeltik ekili alanına sahip ilçe konumunda bulunduğunu söyledi.

Bu yıl 675 üreticinin 26 bin dönümün üzerinde alanda çeltik ekimi için başvuruda bulunduğunu anlatan Kayabaşı, "2024 yılı verilerine göre Alaçam'da 22 bin 500 dekar alanda 18 bin tonun üzerinde çeltik üretimi gerçekleştirilmiş, ortalama verim dekarda 809 kilogram ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır. Bu üretim sayesinde ilçemiz ekonomisine sağlanan katkı oldukça büyüktür. Sadece geçtiğimiz yıl çeltikten elde edilen hasılat yaklaşık 420 milyon lira olmuştur. Çeltik, bugün Alaçam ekonomisinin temel taşlarından biri haline gelmiştir." dedi.???????

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de Samsun'da çeltik üretiminin en yoğun, verimin en yüksek olduğu ikinci ilçe konumunda bulunduklarını vurgulayarak, "Alaçam Belediyesi olarak çeltiğin hak ettiği katma değerde alması için gerekli çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Amacımız ilçemizde bir çeltik markası üretebilmek ve gerekli pazar payına hakim olmaktır. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde somut çalışmalarımızla hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez ise ilçede 17 mahallede 26 bin dekarlık alanda 675 ailenin çeltik tarımı ile ilgilendiğini söyledi.

Yılda ortalama 25 bin ton çeltik üretimi yapıldığını belirten Sönmez, "İlçemizde vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu geçimini çeltik üretiminden sağlamaktadır. Samsun bölgesinde en kaliteli çeltik ilçemizde üretilmektedir. Amacımız ürettiğimiz kaliteli çeltiği markalaştırarak üreticilerimizin koşullarını iyileştirerek üretimin artmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Necmi Çamaş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bölge Müdürü Derya Şahinler, Tarım Kredi Bölge Müdürü Bekir Parlak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftiler katıldı.