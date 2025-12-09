Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı

Akseki Yerel Eylem Grubu (Akseki-YEG) tarafından hazırlanan "Akseki 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi", Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) kapsamında uygulanan LEADER tedbiri çerçevesinde onaylandı.

Stratejiyle birlikte sunulan bütçe talebinin de kabul edilmesiyle Akseki, Antalya genelinde LEADER programına dahil edilen ilk ilçe oldu.

Onay kararının ardından ilçede kırsal kalkınma çalışmalarının yeni bir ivme kazanacağı belirtiliyor. Strateji, üretim kapasitesinin artırılması, kırsal ekonominin canlandırılması, yerel girişimciliğin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarının güçlendirilmesi gibi geniş bir hedef alanını kapsıyor.

Akseki Belediye Başkanı ve Akseki-YEG Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Akca, kabul edilen stratejinin ilçe için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu destek, Akseki'nin kalkınma potansiyelini harekete geçirmek ve kırsal ekonomiyi güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Sürece katkı sunan kurucu üyelerimiz Uğur Aydın, Mine Kaya, Mehmet Duran, Ali Erdoğan ve Mürşit Pişkin'e stratejiyi hazırlayan kurucu üyemiz Ahmet Arslan'a dernek üyelerimize, paydaşlarımıza ve Akseki halkına teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte büyüyoruz."

LEADER yaklaşımı, yerel paydaşların karar süreçlerine aktif katılımını esas alan, kırsal bölgelerde yenilikçi projelerin geliştirilmesini teşvik eden bir Avrupa Birliği kalkınma modeli olarak uygulanıyor.

Program kapsamında Akseki'de önümüzdeki dönemde tarım, kırsal turizm, yerel ürünler, girişimcilik ve sosyal kalkınma alanlarında çeşitli projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.