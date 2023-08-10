Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı. Kararname ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi olarak atandı.

Hamza Aydoğdu kimdir?

Hamza Aydoğdu 1975 senesinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, Lisans eğitimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapmış, doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgili pek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır. Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 9 Haziran 2020 tarihinde Aksaray Valisi olarak görev yapan Aydoğdu son kararname ile birlikte Erzincan Valisi olarak atandı. Aydoğdu evli ve iki çocuk babasıdır. - ERZİNCAN