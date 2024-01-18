Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda kent genelindeki projeler ve faaliyetler değerlendirildi. Vali Kumbuzoğlu, istihdamı arttırarak işsizliği azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Aksaray'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksaray Üniversitesi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda kent genelinde yürütülen proje ve faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı.

Vali Kumbuzoğlu, kentteki ilk hedeflerinin istihdamı daha çok arttırarak, işsizliği azaltmak olduğunu söyledi.

Aksaray'da üretim ve istihdam sağlayan firmalarla beraber olacaklarını, onları dinleyip talep ve önerilerine göre uygun istihdam modelleri geliştireceklerini ifade eden Vali Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için ilk kural bu alana hakim olacağız. Organize sanayi bölgelerimizi iyi tanıyacağız. Aksaray ile birlikte toplam 5 OSB'miz oluştu. Aksaray, sanayisi ile öne çıkan bir il konumuna geldi. Biz burada özellikle genç istihdamına, yine dezavantajlı kesim istihdamına önem vereceğiz. Bu nedenle istihdam kurulu olarak çok farklı çalışma ve iş politikaları yürütmeliyiz. Kaynak sağlayan kurum ve kuruluşlarla diyalog halinde olacağız. Kaynak sağlayacak projeler geliştirerek bu kurumlardan ve kaynaklarından yararlanacağız."

Çalışma ve İş Kurumu Aksaray İl Müdürü Mahmut Akkuş, yaptığı sunumda 2023 aralık ayı itibarıyla 5 bin 120 erkek 2 bin 498 kadın olmak üzere toplam 7 bin 618 kişinin işe yerleştirildiğini belirtti.

Akkuş, 18-29 yaşındaki 4 bin 321 gencin özel sektörde işe yerleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Üniversitesi Aksaray Üretim Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri! Rüyada teyze görmek ne anlama gelir? Rüyada teyze evine gitmek nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title