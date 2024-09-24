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Aksaray'da Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi

Aksaray'da Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi
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Aksaray'da düzenlenen Ahilik Haftası töreninde saygı duruşu, İstiklal Marşı, halk oyunları gösterisi ve tiyatro ile ahilik geleneği anlatıldı. Vali Kumbuzoğlu, ahiliğin günümüzde ticarette etik kuralların önemi vurguladı.

Aksaray'da "Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Ahilik geleneğinde çıraklık ve kalfalık döneminin ardından ustalığa ulaşan bir esnafın tabi tutulduğu esaslar tiyatro oyunu ile anlatıldı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, burada, ahiliğin yüzyıllardır esnafın, toplumun yaşadığı ve yaşattığı bir gelenek olduğunu söyledi.

Bu geleneğin sadece çırakların kalfa, kalfaların usta olması olarak açıklanamayacağını belirten Kumbuzoğlu, "Ahilik aslında şu an en çok ihtiyacımız olan ticaretteki etik kuralların oturması, oluşması, alacak verecek ilişkileri, müşteri memnuniyeti ve esnafın birbiriyle olan ilişkilerini içinde barındıran bir konu. Bu yönüyle ahilik sadece geçmişte uygulanmış nostaljik bir şey değildir. İnsanlar var olduğu sürece devam edecek erdemli bir toplumsal harekettir." dedi.

Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Aksaray'da yılın ahisi seçilen Mehmet Teke ile Vali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer şed kuşandı.

Tören, katılımcılara ikramların dağıtılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel

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