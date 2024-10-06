Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da 3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali Coşkuyla Kutlandı

Aksaray'da 3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali, Karkın köyünde gerçekleştirildi. Etkinlik, mehter takımı ile kortej yürüyüşüyle başladı ve bölgede üretilen üzümler ile pekmezlerin tanıtımı yapıldı. Vali Kumbuzoğlu, festivalin yerel ürünler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aksaray'da bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Aksaray Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali düzenlendi.

Merkeze bağlı Karkın köyü etkinlik alanında gerçekleştirilen festival, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Hasan Dağı eteklerinde yer alan 13 köyün bağlarından getirilen üzümler ve yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik alanında pekmez kaynatan vatandaşlar ilgi gördü.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, konuşmasında, Hasan Dağı'nın eteklerinde mükemmel bir atmosferle festivali düzenlediklerini söyledi.

Her yörenin kendine has ürünlerinin olduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Ben Karadenizliyim bizim çayımız, fındığımız ve mısırımız var. Karadenizliler bu ürünlerle eğleniyor, büyüyor ve anılar biriktiriyor. Aksaray'ın üçlüsü değil beşlisi hatta onlusu var. Arpa, buğday, çekirdek, yonca, pekmez, üzüm yani her şeyi var. Bu ürünlerimizle gurur duyuyoruz. Bu ürün bolluğunu hemşehrilerimin yüreğinde görüyorum. Hepiniz çok heyecanlı ve mutlu görünüyorsunuz. İçinizdeki bu heyecanı asla ve asla bırakmayın. Festivalimiz hayırlara vesile olsun."

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu da festivalle insanların bir araya gelmeyi özlediğini gözlemlediğini belirtti.

Modern insanın doğanın uzağında yaşadığını dile getiren Aydoğdu, bu gibi organizasyonlarla insanları doğaya yaklaştırmak gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise festivalle hem bölgeyi hem de Aksaray'ı daha güzel tanıtarak yerel üreticileri desteklediklerini bildirdi.

Festivalle doğal ve organik ürünlere vatandaşların yönelmesine teşvik ettiklerini ifade eden Dinçer, "Festivalimizi her yıl daha çok coşkuyla ve katılımla düzenliyoruz. Bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Pekmezlerimiz kaynıyor, kışa hazırlıklarımızın bir göstergesi. Bu güzel sonbahar ayını hep birlikte kutluyoruz. Bu organizasyonda bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Festival kapsamında bağ bozumu, pekmez kaynatma yarışması, konserler, çocuk oyunları ve folklor gösterisi düzenlendi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray Belediyesi Festival aksaray

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
title