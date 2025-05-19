Aksaray'da 19 Mayıs Coşkusu

Aksaray'da 19 Mayıs Coşkusu
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende gençler çeşitli gösteriler sundu. Törende konuşan İlçe Müdürü Altıntop, gençlerin bu anlamlı mirasa sahip çıktığını vurguladı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Eskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mihman Altıntop, Hükümet Konağı Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı.

Altıntop, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladıklarını, gençlerin bu anlamlı mirasa sahip çıktığını söyledi.

Öğrenciler, halk oyunları, kick boks, voleybol ve tekvando gibi farklı branşlarda gösteriler sundu.

Törene, Kaymakam Fuat Yurddaş, Belediye Başkanı Mustafa Zavlak ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
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