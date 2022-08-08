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"Aksakallar Konseyi 14. Toplantısı" kasımda Özbekistan'da yapılacak

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'Aksakallar Konseyi 14. Toplantısı' kasımda Özbekistan'da yapılacak

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 14. Toplantısı'nın kasımda Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacağı bildirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 14. Toplantısı'nın kasımda Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacağı bildirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in ev sahipliğinde TDT Aksakallar Konsey üyelerinin katılımıyla "13. Aksakallar Konseyi Toplantısı" gerçekleştirildi.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Kırgızistan'da gerçekleşen yıllık ikinci olağan toplantının verimli geçtiğini belirterek, toplantıda geniş yelpazede ele aldıkları konular çerçevesinde tavsiyelerini oluşturduklarını söyledi.

"Burada alınan tavsiye kararlarını liderlerimize aktaracağız." diyen Yıldırım, Aksakallar Konseyinin bir sonraki toplantısının kasım başında Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacağını bildirdi.

Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un şahsına layık gördüğü devlet nişanı için teşekkür etti.

Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Şerimkulov, Aksakallar Konsey üyelerinin onuruna verdiği akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı tarafından Yıldırım'a takdim edilen "Danaker Devlet Nişanı"nı taktı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Binali Yıldırım Kırgızistan Özbekistan Güncel Haberler

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