Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 50. Kuruluş Yılı Kutlandı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından verilen akreditasyon belgesi takdim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 50. kuruluş yıl dönümü etkinliği ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) akreditasyon belgesinin takdim töreni gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Mor Salonda gerçekleştirilen törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Özkan, yaptığı konuşmada, üniversitenin ilk tohumunun tıp fakültesinin temelleriyle atıldığını söyledi.

Akdeniz Üniversitenin ülkenin en saygın ve değerli üniversiteleri arasında yerini aldığını belirten Özkan, "Üniversitemiz, dünyada ilk olan operasyonlara, öncü çalışmalara imza attı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültemiz yarım asırlık tecrübesi ile geleceği inşa etmeye devam ederken eğitim öğretim kalitesiyle de ön sıralarda yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin en seçkin öğrencileri bu birikim ve deneyimin ışığında öğrenim görüyorlar. Bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi, alanında uzman hocalarımız tarafından meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Eğitim sistemimizde geçmişin tecrübelerinden faydalanırken günümüz teknolojilerinin verdiği imkanları da en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Ortaya koyulan başarılı çalışmaların Tıp Fakültesi'nin hak kazandığı akreditasyonla taçlandığını ifade eden Özkan, TEPDAD tarafından verilen akreditasyon belgesinin kaliteli eğitimin somut göstergeleri olması açısından büyük önem arz ettiğini ve tıp fakültesinden mezun olan öğrencilerin dünyanın her yerinde geçerli olan bir diplomaya sahip olacakları belirtti.

TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek de Akdeniz Üniversitesi'nin ilk akreditasyona hak kazanan 8 tıp fakültesinden biri olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşundan bugüne kadar olan gelişmeleri katılımcılarla paylaşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar ise akreditasyon takdim belgesini üçüncü defa almış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Program sonunda Sayek, Akdeniz Üniversitesi eğitim programının 2029 yılına kadar akredite edildiğini söyleyerek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar'a akreditasyon belgesini takdim etti.