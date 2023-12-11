Üye Girişi
Haberler

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 50. Kuruluş Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından verilen akreditasyon belgesi takdim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 50. kuruluş yıl dönümü etkinliği ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) akreditasyon belgesinin takdim töreni gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Mor Salonda gerçekleştirilen törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Özkan, yaptığı konuşmada, üniversitenin ilk tohumunun tıp fakültesinin temelleriyle atıldığını söyledi.

Akdeniz Üniversitenin ülkenin en saygın ve değerli üniversiteleri arasında yerini aldığını belirten Özkan, "Üniversitemiz, dünyada ilk olan operasyonlara, öncü çalışmalara imza attı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültemiz yarım asırlık tecrübesi ile geleceği inşa etmeye devam ederken eğitim öğretim kalitesiyle de ön sıralarda yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin en seçkin öğrencileri bu birikim ve deneyimin ışığında öğrenim görüyorlar. Bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi, alanında uzman hocalarımız tarafından meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Eğitim sistemimizde geçmişin tecrübelerinden faydalanırken günümüz teknolojilerinin verdiği imkanları da en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Ortaya koyulan başarılı çalışmaların Tıp Fakültesi'nin hak kazandığı akreditasyonla taçlandığını ifade eden Özkan, TEPDAD tarafından verilen akreditasyon belgesinin kaliteli eğitimin somut göstergeleri olması açısından büyük önem arz ettiğini ve tıp fakültesinden mezun olan öğrencilerin dünyanın her yerinde geçerli olan bir diplomaya sahip olacakları belirtti.

TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek de Akdeniz Üniversitesi'nin ilk akreditasyona hak kazanan 8 tıp fakültesinden biri olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşundan bugüne kadar olan gelişmeleri katılımcılarla paylaşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar ise akreditasyon takdim belgesini üçüncü defa almış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Program sonunda Sayek, Akdeniz Üniversitesi eğitim programının 2029 yılına kadar akredite edildiğini söyleyerek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar'a akreditasyon belgesini takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Akdeniz Üniversitesi Türkiye Akdeniz Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title