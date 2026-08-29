Mersin'de zincir marketlere fiyat ve hijyen denetimi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde denetim yaptı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde denetim yaptı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde satılan ürünlerin raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı.
Ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu denetledi.
Ekipler, market yetkililerine ve çalışanlarına kurallara ilişkin bilgilendirme yaptı.
Kaynak: AA