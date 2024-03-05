Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 137,23 kilometre mesafede ve 12,74 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.17'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 137,23 kilometre mesafede olan depremin, 12,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.