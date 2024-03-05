Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.17'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 137,23 kilometre mesafede olan depremin, 12,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.