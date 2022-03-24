Akçakale Belediyesi ekipleri son olarak Mermer Mahallesi'nde stabilize yol çalışmalarına başladı

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (Bültenler) - Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile kırsal mahallelerin yolları modernleştirilmeye devam ediyor.

Başkan Yalçınkaya'nın, kırsal mahallelerde özellikle kış aylarında güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması için Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile başlattığı yol atağı kapsamında çalışmalarda sıra Mermer Mahallesi'ne geldi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler iş makinaları ile mahalleye giderek stabilize yol çalışmalarına başladı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Başkan Yalçınkaya da çalışmaları yerinde incelemek için mahalleye gitti. Mahalle Muhtarı İbrahim Bizgin ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Yalçınkaya, talep ve önerileri dinledi. Ardından çalışmalarla ilgili de yetkililerden de bilgi alan Başkan Yalçınkaya, konuya dair açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin köyleri, batıdaki köyler seviyesine çıkarmak olduğunu belirten Başkan Yalçınkaya "Mermer, Urfa anayol güzergahında önemli bir köyümüz. Bugüne kadar hizmetlerini alamamış, çok geride kalmış ve maalesef çok sıkıntı yaşayan bir yerimizdi. Bugün Mermer Mahallesi'nde çalışmalara başladık. İnşallah bu güzergahtaki köylerde çalışmaları bitirip, batıda köylerin seviyesine getirmek için uğraşıyoruz. Hedefimiz inşallah Koruklu Mahallesi'ni de ayağa kaldırmak. Koruklu Mahallesi'nde de buranın sosyal tarafını; düğü salonu ile mesire, dinlenme alanları ile burayı bütünleyeceğiz. Bu gayretle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı da Ramazan Ayı boyunca devam ettireceğiz ve Mermer Mahallesi muazzam bir yer olacak. Buradaki kardeşlerimize hayırlı olmasını niyaz ediyoruz" dedi.

MUHTAR BİZGİN'DEN BAŞKAN YALÇINKAYA'YA TEŞEKKÜR

Muhtar Bizgin de çalışmalarıyla takdir toplayan Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür ederek "Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Çok güzel hizmetler yapıyor. Belediye Başkanlığından sonra bütün hizmetlerimizi dört dörtlük aldık. Eksik bir şeyimiz yok" diye konuştu.

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