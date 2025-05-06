Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Akçaabat’ta 10 Bin Sebze Fidanı Ücretsiz Dağıtıldı

Akçaabat’ta 10 Bin Sebze Fidanı Ücretsiz Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 10 bin sebze fidanı ücretsiz olarak çiftçilere dağıtıldı. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye seralarında üretilen 10 bin sebze fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yerel yönetimlerde tarımsal üretimin desteklenmesi, çevre bilincini artırmak ve ekonomik tasarruf sağlamak amacıyla fidan dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in şu görüşlerine yer verildi:

"2021'de kurduğumuz seralarda süs bitkisi üretimi gerçekleştiriliyor. 'Tükettiğini üreten belediye' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, on binlerce süs bitkisi üreterek milyonlarca lira tasarruf sağladık. Kavşak, park ve yeşil alanlarımızda kullandığımız begonya, kadife, lale gibi pek çok süs bitkisini kendi seralarımızda yetiştirerek Akçaabat'ımızı güzelleştirdik. Ancak sadece süs bitkisi üretmekle yetinmedik."

Ekim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle aronya, hurma ve kokulu üzüm gibi çeşitli meyve fidanlarını da çiftçilere ücretsiz dağıtarak bahçe kurulmasına öncülük ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sonbaharda da 10 bin adet aronya fidanını çiftçimizle buluşturacağız. Trabzon hurması bahçelerinin kurulması için de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz iş birliğinde, 10 adet sera kurulumu için başvuru yapan ve şartları sağlayan çiftçilerimize destek verdik. Dağıtacağımız 10 bin adet sebze fidesi sadece bir başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde de binlerce fideyi siz değerli üreticilerimize ücretsiz olarak ulaştırmaya devam edeceğiz. Tarımı desteklemeye, Akçaabatlı için milletimiz için çalışmaya ve bölgemize örnek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Özgür Özel'e saldıran cani, 24 yıl önce de bıçak zoruyla çocuğun parasını gasbetmiş

Tek kişilik suç örgütü! Özel'e saldıran caninin yeni skandalı
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.