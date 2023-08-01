Akbelen Ormanı'nda Ağaç Kesimine Karşı Mücadele Veren Avukat İsmail Hakkı Atal, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın Görevden Alınmasını İstedi

Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı mücadele veren Avukat İsmail Hakkı Atal, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın görevden alınması çağrısında bulundu. Atal, "Muğla Valisi Orhan Tavlı bir an önce görevden alınsın, Muğla Valisi Orhan Tavlı devletin değil Limak'ın valisidir" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madencilik alanının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine karşı çıkan çevreciler ve İkizköylülerin nöbeti devam ediyor. Avukat İsmail Hakkı Atal, Muğla Valiliği'nin yurttaşlara yanlış bilgi verdiğini ve nöbet tutanlara verdiği desteği engellemeye çalıştığını iddia ederek, "Dün Muğla Valisi'ni şikayet ettik. Jandarmanın biz sorumlu olmasını istemiyoruz. Anayasal suç işleyen ve kamu düzenini bizzat bozan Muğla Valisi'nden herhangi bir talimat ve emir geldiğinde yazılı emir isteyin. Komutan da buraya yapılan her şeyde yazılı emir olduğunu belirtti. Bizim hasmımız, hasım derken burada kanunları uygulamayan ve uygulamak için de hukuki sınırlar içine çekmek zorunda olduğumuz buradaki jandarma değil, il jandarma komutanının üstü durumunda olan Muğla Valisi'dir" dedi.

Atal, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın daha önce de Çanakkale'deki Kazdağları'ndan başka bir şirket için ağaçların kesimine izin verdiğini ileri sürerek, "Kamu düzenini tesis etmekle zorunlu olduğu halde, anayasal suç işleyerek, kamu düzenini bizzat kendi bozan Orhan Tavlı'dır. Bunun takipçisi olacağız. CİMER'den şikayette bulunduk. Orhan Tavlı'ya soruşturma izni verilmesi cezalandırılması için Yargıtay ilgili ceza dairesinde dava açılması amacıyla şikayet başvurusunda bulunduk. Yasaları uygulamayan, bizzat kendisi anayasal suç işleyen ve jandarmaya kanunsuz emirde ısrar eden, kanunsuz emri yazılı olarak verip, halkın çocuklarını burada karşı karşıya getiren Muğla Valisi hakkında tüm Türkiye'de bir kampanya başlatıyoruz. Muğla Valisi Orhan Tavlı bir an önce görevden alınsın, Muğla Valisi Orhan Tavlı devletin değil Limak'ın valisidir" diye konuştu.

BARCELONA'YA STAT ÇAĞRISI

Atal'ın Tavlı'ya yönelik ifadelerinin ardından ağaç kesimine direnen yurttaşlarca "Limak'ın valisi Orhan Tavlı", "Orhan Tavlı görevden alınsın" sloganları atıldı. Atal, Limak'ın otellerinin kullanılmaması için yurttaşlara çağrıda bulunurken, Barcelona'nın stadyum inşaatını da Limak'ın aldığını anımsattı ve kulübe stadyumun yapımının Limak'tan alınması için çağrı yaptı.