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AK Partili Kurt, 2027 bütçe görüşmelerinde emeklilere iyileştirme beklediğini söyledi

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AK Partili Kurt, 2027 bütçe görüşmelerinde emeklilere iyileştirme beklediğini söyledi
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, TBMM'deki 2027 bütçe görüşmelerinde emeklilerin zorluklarına dikkat çekip iyileştirme beklediğini söyledi. Kurt, Bakan Vedat Işıkhan'a 'Emeklilerimizin şartlarını iyileştirmek hepimizin boynunun borcudur' diye seslendi.

Haber: Batuhan DÜKEL

(TBMM) - AK Parti Adıyaman Milletvetili Resul Kurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Vedat Işıkhan'a, "Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bununla ilgili de bir iyileştirme yapılmasını bekliyoruz. Emeklilerimizin şartlarını iyileştirmek hepimizin boynunun borcudur" diye seslendi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini görüşmeleri devam ediyor.

MHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yapılacak artışlara bütçe imkanları çerçevesinde refah payı eklenmesini uygun gördüklerini söyledi.

Kalaycı'nın ardından AK Parti Grubu adına söz alan Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekerek bu konuda iyileştirme beklediklerini belirtti. Kurt, "Emeklilerimizin şartlarını iyileştirmek hepimizin boynunun borcudur Sayın Bakanım" dedi.

Kaynak: ANKA
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