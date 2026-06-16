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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Isparta'da Gül hasadına katıldı Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Isparta'da Gül hasadına katıldı Açıklaması
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Isparta'nın Güneykent beldesinde gül bahçesinde hasat yapan üreticilerle bir araya geldi, GÜLBİRLİK fabrikasını ziyaret etti.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Isparta'da gül bahçesinde hasada katıldı.

Bir dizi program kapsamında Isparta'ya gelen Ercan, Güneykent beldesindeki gül bahçesinde sabahın erken saatlerinde hasat yapan üreticiler ve tarım işçileriyle buluştu.

Ercan'ı Güneykent Belediye Başkanı İsmail Hakan Türen karşıladı.

Bahçede gül toplayan ve incelemelerde bulunan Ercan, üreticilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, güzel bir ortamda kendilerine sunulan güller için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Gül denince Hz. Muhammed'in hatırlandığını belirten Ercan, "Gülü O'nun (Hz. Muhammed) kokusu olarak görürüz. Isparta'da bu güzel gül kültürünü bizlere yaşattıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün Hicri yılbaşı. Biz de gül bahçesinde Hicri yılbaşını karşılamanın ayrı bir güzelliğini yaşıyoruz. Topraklarımız çok bereketli, maşallah. Güllerimizin her daim bereketli olmasını diliyorum. Gül sularımız, gül yağlarımız bütün dünyaya güzellikler ulaştırsın, insanları güzelliklerle buluştursun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra beldede bulunan gül ürünlerinin sergilendiği müzeyi ziyaret eden Ercan, Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) fabrikasında incelemelerde bulundu.

Fabrikadaki üretim süreçlerine ilişkin bilgi alan Ercan, güllerden oluşturulan havuzda fotoğraf çektirdi.

Güneykent'te üç dönem belediye başkanlığı yapan eski Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün de Ercan'a gülün üretimden işlenme aşamasına kadar olan sürecine ilişkin sunum yaptı.

Ziyaretlerde, Ercan'a AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlerin ardından Ercan, programları için Burdur'a gitti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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