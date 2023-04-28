AK PARTİLİ DALKILIÇ, ÇOCUKLARLA FUTBOL OYNADI

Ak Parti 3. Bölge Milletvekili Adayı Halis Dalkılıç, Bahçelievler'de Alfa Yıldızlar Spor Kulübü'nü ziyaret ederek çocuklarla futbol oynadı.

Ak Parti 3. Bölge Milletvekili Adayı Halis Dalkılıç, Bahçelievler'de Alfa Yıldızlar Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Top oynayan çocukları gören Dalkılıç, sahaya girerek küçük futbolcularla maç yaptı. Maçın ardından küçük futbolcularla sohbet eden Dalkılıç, açıklamalarda bulundu.

'GENÇLERİMİZ SPORU SEVSİN DİYE ÖZENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Dalkılıç, 'Sadece Bahçelievler'e değil Türkiye'nin her yanına spor adına bütün yatırımları Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. AK Parti yapmıştır. AK Parti belediyeleri yapmıştır. Gençlerimiz çocuklarımız spor yapsın diye gençlerimiz kötü alışkanlıklarında uzak dursun diye hem spor alanları yapıyoruz hem spor tesisleri yapıyoruz. Hem altyapıyı hazırlıyoruz. Gençlerimiz sporu sevsin diye özendirmeye çalışıyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Daha çok hizmetlerimiz olacak. Türkiye her alanda olduğu gibi Olimpiyatlarda da muhteşem başarılar elde edecek' dedi.

"ÜLKEMİZ ADINA ÇOK HAYALLERİMİZ VAR"

Dalkılıç, 'Çocukken sizin de futbolcu olma hayaliniz var mıydı" sorusuna cevap olarak, 'Doğrusu benim de hayalim vardı. Futbolcu olmak değildi belki ama futbolcu olmaktan öte hayallerim vardı. Ülkemiz adına hayallerimiz vardı bizim. Cumhurbaşkanımız sayesinde onları bir bir gerçekleştirdik hamdolsun. Onunla ilgili gönlümüz çok müsterih. Bazı şeylerde hayallerimizin gerçekleşmesi bazı şeylerde de hayallerimizin ötesinde şeylerin gerçekleşmesi, ülkemiz adına daha çok hayallerimiz var. Bu gençlerimiz adına. Bu hayalleri de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin büyümeye geleceğe emin adımlarla ilerlemeye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.