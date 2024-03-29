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AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları Üyeleri Darbedildi

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Ak Parti Zonguldak Gençlik Kollarının 2 üyesi, seçim faaliyetleri sırasında darbedildikleri gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Ak Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları Furkan Karataş (22) ve Adil Emeç (21), dün akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde partilerinin flama ve pankartlarını asarken CHP Belediye Meclis Üyesi adayı M.D. ile yanındaki V.Ç'nin kendilerini darbettikleri gerekçesiyle Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.

Darp raporu alan Karataş ve Emeç, karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Şüpheliler M.D. ve V.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Algıya döndürmeye çalışmayın"

Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, düzenlediği basın toplantısında olayın üzücü olduğunu söyledi.

Gençlik Kolları üyelerinin mahalle çalışmaları sırasında saldırıya uğradığını aktaran Çağlayan, "Saldırının başlangıcı Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi adayı arkadaştan kaynaklanıyor. Öncelikle 'Burası benim mahallem, burada sizin borunuz ötmez.' en kaba kullanabileceğim tabir bu, diğerlerini kullanmıyorum. Sinkaflı cümlelerle tehdit etmiş ve arkadaşlarımızın üzerine yürümüş ve arkadaşlarımızı darbetmeye çalışmış. Daha sonra yanında olan arkadaş, bugün videolarını izledik ve kendisi bunu kabul ediyor." diye konuştu.

Çağlayan, seçim süreci boyunca centilmence davranmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partili İl Başkanı bizleri sağ duyuya davet etmiş. Zaten sağ duyulu davrananlar biziz. Bu 18-20 yaşlarındaki arkadaşlarımız dahi sizin gösteremediğiniz sağ duyuyu orada göstermişler. Karşılık vermemişler, kendilerine yakışanı yapmışlar. Lütfen sağ duyu çağrınızı kendi örgütünüze, belediye meclis üyenize yapınız." ifadelerini kullandı.

Algı yapmakla suçlandıklarını dile getiren Çağlayan, şöyle devam etti:

"Biz algı çalışması nedir bilmeyiz. Saha çalışmasını biliriz. Algı sizin işinizdir. Algıya döndürmeye çalışmayın. Saldırılan gençler var. 'Bizim arkadaşların yaptığı yanlıştır. Biz gençlerimizin arkasındayız. Bu ülke bu gençlere emanettir. Bu ülkenin gelişmesi için çalışan gençlere yapılan şiddetin her türlüsünün karşısındayız.' diyebilseydiniz başımızın üzerinde yeriniz vardı. Ama siz her zaman yaptığınız gibi sosyal medya mühendisliğine soyundunuz. Algı yapmakla bizi suçladınız. Kimin olursa olsun gençlerimizin arkasında durmalıyız."

M.D'nin söktüğü iddia edilen pankartın fotoğrafını basın mensuplarına gösteren Çağlayan, "Kendisi bizim arkadaşlarımızın gözünün önünde sökmüş. Bunların ışığında bu arkadaşlarımı tebrik ediyoruz. Asla yalnız yürümeyeceklerini dün gece söylemiştik. Yargı yolunu kıymetli kardeşlerim açmıştır." şeklinde konuştu.

Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural'a seslenerek, "Arkadaşlarımızdan özür diletilmesini sağlamanızı istiyorum." dedi.

Öte yandan Mithatpaşa Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan V.Ç, astıkları pankartın AK Parti Gençlik Kolları üyeleri tarafından yırtıldığını ileri sürerek, çıkan arbedede vuruşmalar olduğunu söyledi.

Nefsi müdafaa yaptığını savunan V.C, "Polisler geldi, emniyete gittik. Yer bizim yerimiz. Brandayı yırttılar, attılar. Onlar bana vurmaya çalıştılar. Ben de kendimi savundum. Onlarda hasar var, ben de bir şey yok." dedi.

V.C, ilk başlarda yanında bulunduğunu belirttiği M.D'nin olay çıkınca orada olmadığını iddia etti.

Kaynak: AA / Güncel

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