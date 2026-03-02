Ak Parti, Yeni Kanun Teklifini TBMM'ye Sundu: Bedelli Askerlik İçin Belirlenen Tutar Yükseltiliyor

(TBMM) - Ak Parti, şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, vakıf üniversitesi hastanelerinin vergi muafiyetinin kaldırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması, konut kiralamalarında yeni düzenlemeler yapılması, bedelli askerlik tutarının artırılması ve deprem bölgesindeki hak sahiplerine peşin ödemede indirim sağlanmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi.

Ak Parti tarafından TBMM'ye sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", farklı alanlarda düzenlemeler içeren maddeleriyle yasama gündemine geldi. Teklifte ekonomi, kamu yönetimi ve çeşitli idari uygulamalara ilişkin değişiklikler öngörülüyor.

Kanun teklifinde mevcut bazı kanunlarda uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, idari süreçlerin hızlandırılması ve mevzuatın güncellenmesi amaçlanıyor. Düzenlemeler kapsamında çeşitli kanun maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılması planlanıyor.

Teklifin gerekçesinde, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve hukuki belirliliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde ilgili komisyonlarda ele alınması ve ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile vergi mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılması planlanıyor. Teklif, vergi adaletinin güçlendirilmesi, istisna ve indirimlerin daraltılması, vergi dışı alanların kapsama alınması ve vergilemede belirliliğin sağlanmasını hedefliyor.

Şans ve bahis reklam giderleri matrahtan düşülemeyecek

Teklife göre, şans ve bahis oyunlarına ilişkin reklam giderleri, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek. Böylece söz konusu harcamalar vergi avantajı kapsamı dışına çıkarılacak.

Vakıf üniversitesi hastanelerine kurumlar vergisi

Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılacak. Düzenlemeyle, bu kurumların diğer mükelleflerle aynı vergisel yükümlülüklere tabi olması sağlanacak.

Bazı kıymetli taşlar özel tüketim vergisi kapsamına alınacak. Böylece lüks tüketim unsurlarına yönelik vergilendirme genişletilecek.

Kripto varlıklar Gelir Vergisi Kanunu'na giriyor

Teklifte, kripto varlıklar Gelir Vergisi Kanunu'nda tanımlanacak ve vergilendirilmesine ilişkin çerçeve netleştirilecek. Kripto varlıkların alım-satımı üzerinden işlem vergisi alınacak. Buna karşılık, bu işlemler katma değer vergisinden istisna tutulacak. Düzenlemeyle kripto varlık piyasasında faaliyet gösterenler açısından vergisel belirlilik sağlanması amaçlanıyor.

KDV istisnalarında değişiklik

Bazı katma değer vergisi istisnaları tam istisna olmaktan çıkarılarak kısmi istisnaya dönüştürülecek. Böylece KDV iadelerinin azaltılması hedefleniyor. Konut sektörüne ilişkin olarak ise iktisadi işletmelerin konut kiralamaları, gerçek kişilerin konut kiralamalarında olduğu gibi KDV'den istisna edilecek. Düzenleme ile arz yönlü sıkıntıların hafifletilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamu yararı bulunan hallerde kamulaştırılan taşınmazların, kamulaştırmayı yapan devlet ve kamu tüzel kişilerine devri KDV'den istisna tutulacak.

Defterdarların yetkileri yasada açıkça düzenlenecek

Teklifte ayrıca defterdarların görev, yetki ve sorumluluklarının 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da açık şekilde tanımlanması yer alıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan devlet katkısının artırılması veya azaltılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek. Kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılabilecek.

Bedelli askerlik tutarı artırılıyor

Bedelli askerlik için belirlenen tutar artırılacak. Artıştan kaynaklanan tutar Savunma Sanayii Fonu'na aktarılacak.

Deprem bölgesinde hak sahiplerine indirim

6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde inşa edilen konut ve iş yerlerinde hak sahiplerine, talep etmeleri halinde bedelin peşin ödenmesi şartıyla önemli oranda indirim uygulanacak.

Kaynak: ANKA