Haberler

Siirt Ekonomi Zirvesi'nde Tarım ve Ulaşım Vurgusu

Siirt Ekonomi Zirvesi'nde Tarım ve Ulaşım Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ak Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gül, Siirt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, kentin tarım, ulaşım ve sağlık alanlarındaki sorunlara değinerek, yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kentte düzenlenen "Siirt Ekonomi Zirvesi"ni anımsatan Gül, zirevinin kentin ekonomik sorunlarına çözüm üretilmesinde önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Organize Sanayi Bölgesinde yatırımların artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Gül, bu kapsamda iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan da kentin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, demir yolu başta olmak üzere diğer projelere verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Toplantıya, AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül de katıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı

Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Burcu Özberk: Ben çirkin adam seviyorum

Erkekte aradığı kritere bakın! Duyanlar şaşıp kalıyor