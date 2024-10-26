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AK Parti Sarıoğlan İlçe Kongresi'nde İbrahim Özkurt Yeniden Seçildi

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Sarıoğlan'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İbrahim Özkurt, tek aday olarak yeniden seçildi. Kongreye partinin önemli isimleri katıldı.

Sarıoğlan'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İbrahim Özkurt göreve yeniden seçildi.

İlçede belediyeye ait düğün salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Tek adayın yarıştığı kongrede, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Özkurt, yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel

Sarıoğlan AK Parti kayseri

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