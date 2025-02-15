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AK Parti Samsun Milletvekili Aksu'dan Havza'ya ziyaret

AK Parti Samsun Milletvekili Aksu'dan Havza'ya ziyaret
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AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ak Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Aksu, ziyarette AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz ve Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Havza'nın önemli bir sanayi bölgesi olması için çalıştıklarını belirten Aksu, "İnşallah Havza göç veren değil, göçü tersine çevirmiş, hatta göç alan bir yer olacak. Havza OSB büyük yatırımcıları kendine çekmeye devam ediyor." dedi.

İlçe ve il kongrelerini tamamladıklarını dile getiren Aksu, "Teşkilatımız, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kongremize tam motivasyonla hazır. Adında ak, ışığında istikbal olan partimizin 23 Şubat Pazar günü gerçekleşecek büyük kongresini heyecanla bekliyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti olarak, birlik ve beraberlik içinde ülkemize ve milletimize hizmet etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Genel kurulumuza tüm teşkilatlarımızı ve partililerimizi davet ediyorum." diye konuştu.

Pekşen ise genel kurul sonrası tüm güçleri ile çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Aksu, üye kazanım standını da ziyaret etti.

Ziyarete AK Parti İl Başkan yardımcıları Bülent Üstündağ, Uğur Etli ve Alican Mırık da katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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