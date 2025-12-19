Ak Parti Raporunu TBMM'ye Sundu... Abdülhamit Gül: "Müstakil ve Geçici Bir Kanun Olması Gibi Önerimiz Var"

(TBMM) - Ak Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin partisinin raporunu TBMM Genel Sekreterliği'ne sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, 5 başlıkta sunulan raporun 60 sayfa olduğunu belirterek "AK Parti'nin meseleye bakışı, AK Parti döneminde atılan adımlar, çözüm arayışları, komisyonun çalışma seyri, bir tespit teyit mekanizmasının oluşması, kamu düzeni ve süreç yönetimi, ekonomik etkileri, yine müstakil ve geçici bir kanun olması gibi önerimiz var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'un çalışmalarına ilişkin hazırlanan raporu TBMM Genel Sekreterliği'ne teslim etti.

Raporu teslim ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Abdülhamit Gül, "Terörsüz Türkiye'ye ilişkin AK Parti grubumuzun, komisyondaki üyelerimizin katkılarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AK Parti Grubumuz, partimizin görüşlerini ve önerisini Meclis başkanımıza sunduk" dedi.

Türkiye için çok önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Gül, "Terörsüz Türkiye süreci için kararlı siyaseti liderliği ile yol açan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Süreçteki yapıcı üslubuyla Başkanlığıyla Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. Gül, rapora ilişkin şunları söyledi:

"15 başlıkta raporumuzu sunduk. 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla, tüm komisyon üyesi arkadaşlarımızın partideki yetkili ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık ve Meclis Başkanımıza sunduk.

Burada başlıkları özetlemek gerekirse, Türkiye'deki yapılan çalışmaları, AK Parti'nin meseleye bakışı da bir diğer başlık. AK Parti döneminde yapılan ve atılan tarihi adımları hatırlatan çözüm arayışları bir diğer başlık. özellikle ak Parti hükümeti döneminde yapılan çözüm arayışlar ve Türkiye Yüzyılı ile Terörsüz Türkiye bir diğer başlıklar.

Komisyonun çalışma seyrine ilişkin dinlediğimiz ilgili muhatapların beyanları, görüşlerine bir atıfta bulunduk. Bir tespit ve teyit mekanizmasının olması ve bu mekanizmanın nasıl oluşacağını, ne yapacağına ilişkin bir önerimiz yine bir diğer başlık. Kamu düzeni ve süreç yönetimi, bu süreçle ilgili 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge, yine ekonomik etkileri, uluslararası tecrübeler ve bu sürecin Türkiye'ye özgü, kendi dinamikleriyle bu meselenin çözümüne ilişkin nasıl bir model ortaya koyuyor bu önemli diğer bir başlık.

Yine müstakil ve geçici bir kanun olması yönünde bir önerimiz var. Bu anlamda bir geçiş kanunu, geçiş hukuku anlamında değil; geçici kanun ve müstakil kanun bu meseleye özgü bir kanun önerimiz söz konusu.

Toplusal uyum yine bir diğer başlığımız ve tasfiye sonrası da demokratikleşme perspektifi anlamında Türkiye'nin daha ileri demokrasiye ulaşması adına atılması gereken adımlar ve sonuçla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk, Kürt, Arap birlikteliğinin hem ülkeye hem bölgeye coğrafyaya nasıl katkılar yaptığını hatırlatan Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasına yönelik bir sonuç kısmımızda milletimize sunduk. Hayırlı olsun."

Grup koordinatörleri, pazartesi günü toplanacak

Öte yandan, rapor teslim sürecinin tamamlanması sonrasında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Grup Koordinatörleri, rapor yazımına ilişkin 22 Aralık Pazartesi günü TBMM'de saat 16.00 toplanacak.