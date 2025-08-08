AK Parti Milletvekili Nasıroğlu'ndan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Necdet Tuncer'i ziyaret ederek, Batman'ın tarım potansiyeline ve çiftçilerin emeğinin değerlenmesine vurgu yaptı.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Necdet Tuncer'i ziyaret etti.

Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Necdet Tuncer ile görüşen Nasıroğlu, Batman'ın tarımda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Yeni ürün çeşitleriyle üretim kapasitesini artıracaklarını, çiftçinin emeğini daha değerli hale getireceklerini belirten Nasrıoğlu, " Tarım, Batman'ın kalkınmasında lokomotif sektörlerden biri olacak. Bu süreçte il müdürlüğümüzle yakın işbirliği içinde olacağız." dedi.

İl Müdürü Tuncer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Batman'a katkı sunacak projeleri en kısa sürede uygulamaya koyacaklarını kaydetti.

