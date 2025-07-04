AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan Irak Meclis Başkanı İle Verimli Görüşme
AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ile TBMM'de bir araya gelerek, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin Irak ile ilgili raporunu iletti. Kılıç, görüşmenin iki ülke için yararlı sonuçlar doğurmasını umduğunu belirtti.
AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi.
AK Parti Mardin İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kılıç, yapılan görüşmede Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu tarafından Irak ile ilgili hazırlanan raporu Meşhedani'ye iletti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, Meşhedani ve heyetiyle son derece verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kılıç, görüşmelerin iki ülke için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel