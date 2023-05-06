AK PARTİ'Lİ TURAN: BİZ YASAL OLMAYANA İMKAN VERMEYİZ

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Kılıçdaroğlu, '17 Aralık'ta Erdoğan'a da sahte kasetlerle iş yaptılar' dedi. Utandım dinlerken. Be utanmaz adam 17 Aralık'ta kurum toplantısında her gün saatlerce Erdoğan'ın FETÖ kaynaklı uydurma kasetlerini izletmedin mi? Etme bulma dünyası. Bugün başına geleceklerden korkuyorsun. Yine biz sahip çıkarız sana, biz yanlışa izin vermeyiz, biz yasal olmayana imkan vermeyizö dedi.

Bülent Turan, Çanakkale'de seçim ofisi açılışına katıldı. Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve çok sayıda partili eşlik etti. AK Parti'li Turan, açılıştan önce gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

VAN'DA ZAFER İŞARETİ, YOZGAT'TA BOZKURT İŞARETİ YAPTILAR

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da gerçekleştirdiği mitingle ilgili açıklamalarda bulunan Turan, 'CHP'nin 2 gün önce Van mitingi oldu. Çanakkale şehitler diyarından üzülerek söylüyorum ki; bir Türk genci olarak, bu ülkenin bir evladı olarak üzüldüm, mahcup oldum. Birçok insan mitingde 'Selo'ya özgürlük' diye bağırdı. Birçok insan 'dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan' dedi. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini temsil edecek olan, Cumhurbaşkanı adayı olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ağzını açıp 'haddinizi bilin', durun diyemedi. Değerli arkadaşlar CHP'nin Van mitingi tam da bizim Cumhur İttifakı'mıza niçin 'evet' diyeceğimizin fotoğrafıdır. Van mitingi tam da Çanakkale'nin niçin Tayyip Erdoğan'a 'evet' diyeceğinin fotoğrafıdır. Üzülerek gördük, takip ettik. Van'da zafer işareti yapanlar Yozgat'ta, Kayseri'de bozkurt işareti yaptı. Ama bunların bu samimiyetine inanmadık, inanmayacağız. Meclise kadın vekil yapmak zorundayız diye kanun teklif edip, listelere kadın koymadıkları gibi aynı şekilde samimiyetsiz bir başka örneği Van'da zafer işareti, Yozgat'ta bozkurt işareti yaptılar. Millet bunların bu samimiyetsizliğini görüyor dedi.

'SEN FETÖ'YE, PKK'YA ÇALIŞAN BİR ADAMSIN'

Kılıçdaroğlu'nun kaset iddialarına ilişkin konuşan Turan, 'Bir de şimdi bir kaset dedikodusu çıkardılar. Ben Müslüman bir adam olarak, hukukçu bir adam olarak diyorum ki; hiç kimsenin özel hayatıyla işimiz yok. Yasal olmayan hiçbir delil bizim için muteber değildir. Gizli olan, aleni olmayan hiçbir konu bizim için kıymetli değildir. Kaseti var mı, yok mu bizim işimiz değil. Onlar kasete geldi, kasetle gidebilir. Bizim derdimiz o değil. Ancak Bir hakikat var ki; Kılıçdaroğlu, '17 Aralık'ta Erdoğan'a da sahte kasetlerle iş yaptılar' dedi. Utandım dinlerken. Be utanmaz adam 17 Aralık'ta kurum toplantısında her gün saatlerce Erdoğan'ın FETÖ kaynaklı uydurma kasetlerini izletmedin mi? Etme bulma dünyası. Bugün başına geleceklerden korkuyorsun. Yine biz sahip çıkarız sana, biz yanlışa izin vermeyiz, biz yasal olmayana imkan vermeyiz. Ama sen 17 Aralık'ta FETÖ'nün önüne koyan evrakları günlerce göstermedin mi? O yüzden diyorum ki; sen FETÖ'ye çalışan bir adamsın, sen PKK'ya çalışan bir adamsın. Van'da 'hayır' diyebildin mi? FETÖ'nün iddialarına 'hayır' diyebildin mi? O yüzden bizim buna ihtiyacımız yok ama CHP'nin milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü seçmenlerinin bu arınmaya ihtiyacı var. FETÖ'ye göz kırpan, PKK'ya göz kırpan, SİHA'dan, İHA'dan rahatsız olan her türlü söylemimizi Avrupa'ya şikayet eden anlayışa 'dur' demesi lazım. Bizim kaset merakımız yok. Ama bizim şu merakımız var. Amerika'da koca bir partinin genel başkanı 8 saat nereye gitti? bilme hakkımız var? Bizim kaset merakımız yok ama bizim Amerika'da 8 saat kiminle görüştüğünü bilme hakkımız var. O yüzden derdimiz ahlaki olmayan yollarla elde edilen, derdimiz siyasi, hukuki olmayan yollarla elde edilen bir kaset falan değil. Ama bu milletin soruları var. Neden FETÖ'ye 'hayır' diyemiyorsun? Neden HDP'nin her yanlışına 'evet' diyorsun? Neden HDP 'Apo'nun heykeli diyor, Öcalan'a özgürlük diyor, Ağzını açıp 'sen nasıl partisin' diyemiyorsun. Kaset olsa ne olur, olmasa ne olur? Zaten batmışız batacağımız kadarö diye konuştu. Konuşmanın ardından Turan ve beraberindekiler kurdele keserek seçim ofisinin açılışı gerçekleştirdi. Daha sonra kordonboyunda seçim çalışması yapan AK Parti Gençlik Kolları'nı ziyarete giden Turan, burada gençlerle bir araya geldi. Gençlere seçim çalışmalarında başarılar dileyen Turan, CHP'nin seçim standını da ziyaret ederek başarılar diledi.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023