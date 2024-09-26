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Çiğdem Karaaslan: Türkiye Olarak Daha Güçlü Olmalıyız

Çiğdem Karaaslan: Türkiye Olarak Daha Güçlü Olmalıyız
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kırşehir'deki buluşmasında Türkiye'nin daha güçlü olması gerektiğini vurguladı. Ahilik Haftası dolayısıyla Kırşehir'de yapılan etkinlikte, şehitler ve Gazze'deki insani dram konularına değinen Karaaslan, yaklaşan süreçte millet ve memleket hizmeti için çalışacaklarını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bizler bugün Türkiye olarak düne göre daha güçlü olmak zorundayız. Önümüzde seçimsiz geçireceğimiz, hakikaten çalışacağımız, kolları sıvayacağımız ve milletimize, memleketimize hizmet edeceğimiz çok kıymetli bir zaman dilimi var" dedi.

Türkiye Buluşmaları kapsamında Kırşehir'e gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek il ve ilçe başkanları ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Çiğdem Karaaslan, "Ahilik Haftası olarak idrak ettiğimiz bu süreçte Kırşehir'de, ahiler diyarında, gönül insanlarının, gönül mimarlarının diyarında sizlerle birlikte olmak bizim için de gerçekten çok çok kıymetli. Bu topraklarda 8 asırdır Ahilik geleneğinin devam ettiği ve aslında sadece ticaretin değil ahlakın, insan hayatında ne denli önemli olduğunun öğretildiği ve o öğretiyle güçlendiği bir şehirdeyiz bugün. Dolayısıyla yüzyıllardır bu öğretiye ev sahipliği yapmış, bu yönüyle aslında bu coğrafyayı aydınlatmış bu şehirde inşallah bugün çok güzel bir çalışmayı hep birlikte icra edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE OLARAK DÜNE GÖRE DAHA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok önemli mesajlar verdiğini aktaran Karaaslan, "11 ayda 42 bine yakın şehidin verildiği Gazze'de bugün böyle büyük bir dram yaşanırken ve 1 yaşında 710 bebeğin hayatını kaybettiği, rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük acıların yaşandığı, 16 bin savunmasız çocuğun şehit edildiği, katledildiği, 172 gazetecinin, 500 sağlık görevlisinin öldürüldüğü ama dünyanın sessiz kaldığı, görmezden geldiği, dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kürsüde ifade ettiği gibi Batı'nın bütün değerlerini de ayaklar altına alan güya savunduğu bu süreçte dünya sessizliği büyük bir ibret vesilesidir. Dolayısıyla bizler bugün Türkiye olarak düne göre daha güçlü olmak zorundayız" diye konuştu.

'AŞKLA YOLA ÇIKTIK'

Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her birimiz yetiştirdiğimiz evlatlarla kendi uzmanlık alanımızda eskisine göre daha güçlü olarak ülkemizi geleceğe hazırlamak ama bununla birlikte bu yaşanan acılara son verecek ülke olarak güvenli liman olmak zorundayız. Dolayısıyla bizler bugün, Kırşehir'imizde ulaşabildiğimiz kadar çok yere ulaşmak, dokunabildiğimiz kadar çok yüreğe dokunmak, o yüreklerle paylaştıklarımızı belki çözüm bekleyen konuları, ihtiyaçları, talepleri, eleştirileri, önerileri, hepsini almak suretiyle bunları sadece not etmek değil, bu notların da gereğini yapmak suretiyle bugün çok verimli bir çalışmayı hayata geçirmeyi umut ediyoruz. Önümüzde seçimsiz geçireceğimiz, hakikaten çalışacağımız, kolları sıvayacağımız ve milletimize, memleketimize hizmet edeceğimiz çok kıymetli bir zaman dilimi var. Hepimiz konuşmamın başında söylediğimiz gibi aşkla yola çıktık. Aşkımızdan hiçbir şey kaybetmediğimiz için de hiç yorulmadık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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