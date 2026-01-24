Haberler

AK Parti'li Albayrak'tan Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı lokomotifinin Eskişehir'de üretileceği açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı lokomotifin Eskişehir'de üretilecek olmasının kent ve ülke adına gurur verici olduğunu bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda önemli adım atıldığını ifade etti.

TÜRASAŞ tarafından üretilecek, çevre dostu ve sürdürülebilir enerjiyle çalışacak ilk hidrojen yakıtlı lokomotifin Eskişehir'de üretileceğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde, bakanlarımızın, kıymetli mühendislerimizin ve 'gece gündüz' demeden çalışan emekçilerimizin gayretleriyle TÜRASAŞ, Türkiye'yi bambaşka bir kulvara taşıyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir enerjiyle çalışacak olan ilk hidrojen yakıtlı tren, Eskişehir'in sanayi ve teknoloji gücünün en güzel nişanelerinden biri olacak."

Projenin Eskişehir'in yerli ve milli üretimdeki konumunu daha da güçlendireceğini vurgulayan Albayrak, "Bu proje şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Geçmişin mirasıyla geleceği inşa ediyoruz. 2026 yılında da 'AK Parti Seninle Eskişehir' mottosuyla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
