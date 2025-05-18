AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'ndan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'ndan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Erkan, mesajında, 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda bağımsızlık ruhunun ve milletin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı meşalenin Anadolu'da milli mücadelenin fitilini ateşleyerek, özgür Türkiye'nin temelini oluşturduğunu vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda gençliğe yönelik tarihi adımlar atılmıştır. Eğitim, bilim ve teknoloji projeleri, genç girişimcilere sağlanan destekler ve TEKNOFEST gibi organizasyonlar, gençliğimizi sadece bugünün değil, yarının da liderleri olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

AK Parti İl Başkanı Ünsal da milletin topyekun direnişini başlatan tarihi adımın yıldönümünü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

İl Genel Meclis Başkanı Ozan ise Türk milletinin verdiği mücadele ile bağımsız olma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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