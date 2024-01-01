AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal Huzurevi ve Çocuk Evlerini Ziyaret Etti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, kentteki huzurevi ve çocuk evlerini ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünsal ve beraberindekiler, huzurevi ve çocuk evleri sakinleriyle görüşerek yeni yıllarını kutladı.

Çocuk ve yaşlıların taleplerini dinleyen Ünsal, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Büyüklerin tecrübelerinden faydalanmanın önemli olduğunu aktaran Ünsal, "İlk olarak Kırşehir Huzurevi'ndeki büyüklerimizi ziyaret ederek sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler diledik. Ardından Fatma Bacı Çocuk Evleri'nde kalan çocuklarımızla buluştuk. Onları çok seviyoruz. Her iki ziyaretimizde de yeni yıllarını kutlayarak hayır dualarını aldık. 2024 yılında bir önceki yıllarımızdan daha fazla emek sarf ederek şehrimiz, büyüklerimiz ve çocuklarımız için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ünsal, daha sonra Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi ile 112 Çağrı Merkezini ziyaret ederek personel, hasta ve hasta yakınlarının yeni yılını kutladı.