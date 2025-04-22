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AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, Kayseri-Yerköy hızlı tren hattını inceledi

AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, Kayseri-Yerköy hızlı tren hattını inceledi
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Yerköy hızlı tren hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Yerköy hızlı tren hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden hattın Kayseri'nin ulaşımına önemli katkılar sunacağını belirten Çopuroğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Çopuroğlu, Kayseri'nin hızlı trenle Ankara'ya daha kısa sürede bağlanacak olmasının şehre ekonomik ve sosyal katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ulaştırma altyapısına değer katan projenin, hükümetin Kayseri'ye ve bölgeye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirten Çopuroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ulaşımdan sağlığa, enerjiden eğitime kadar her alanda ciddi yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu çalışmalar da bunun bir parçasıdır. Bu hat sayesinde hem zaman hem maliyet açısından önemli kazanımlar elde edilecek. Özellikle iş dünyamız, sanayicilerimiz ve öğrencilerimiz açısından büyük kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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