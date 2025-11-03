AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, El Cezire için "Terörsüz Türkiye" başlıklı makale yazdı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, El Cezire için "Terörsüz Türkiye : Bölgesel Dönüşümü Şekillendiren Milli Barış Tecrübesi" başlıklı makale kaleme aldı.

Cıngı, Türkiye'nin terörle mücadelede ulaştığı tarihi eşiği, bölgesel barışı değerlendirdiği makalesinde, Türkiye'nin terörden arınma sürecini modern barış tarihine örnek teşkil eden milli bir model olarak tanımladı.

Türkiye'nin bu süreçte dünyaya özgü bir barış süreci sunduğunu vurgulayan Cıngı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle Türkiye, barış sürecini herhangi bir dış arabulucuya ihtiyaç duymadan, demokratik kurumlar ve TBMM öncülüğünde başarıyla sürdürmektedir. Bu yönüyle Türkiye, dünyadaki diğer bazı IRA, ETA ve FARC gibi terör örneklerinde onlarca yılda ulaşılan barış ortamını çok daha kısa sürede tesis ederek dünyaya özgün bir barış tecrübesi sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cıngı, Türkiye'nin barış ortamıyla güçlü bir kalkınma ve yatırım ivmesi yakaladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'da 198 proje ve 14 milyar dolarlık bütçeyle 2028'e kadar 570 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Bu istikrar ortamı, yalnızca ekonomik ve sosyal refahı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin küresel enerji ve tedarik koridorlarındaki bağlantısallığını pekiştirerek Avrupa'nın enerji arzına da istikrar kazandıracaktır."

Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), TürkAkım ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hatları üzerinden Avrupa'nın enerji güvenliğinde vazgeçilmez rol oynadığını belirterek, barışın aynı zamanda stratejik bir kazanım olduğunu belirten Cıngı, "Terörden arınmış bir Türkiye, eşsiz jeostratejik konumuyla küresel enerji ve ticaret koridorlarının istikrarını doğrudan belirlemekte, Avrupa'nın enerji bağımsızlığının ve arz güvenliğinin teminatı olarak kesintisiz enerji akışını ve tedarik zincirlerinin güvenliğini güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cıngı, uluslararası topluma, "Bu tarihi fırsatın kalıcı barışa dönüşebilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü çabalara yapıcı destek sağlanmalı, süreci akamete uğratacak PKK uzantılarıyla angajmandan titizlikle kaçınılmalıdır." çağrısında da bulundu.