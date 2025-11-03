Haberler

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, El Cezire için "Terörsüz Türkiye" başlıklı makale yazdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, El Cezire için "Terörsüz Türkiye: Bölgesel Dönüşümü Şekillendiren Milli Barış Tecrübesi" başlıklı makale kaleme aldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, El Cezire için "Terörsüz Türkiye : Bölgesel Dönüşümü Şekillendiren Milli Barış Tecrübesi" başlıklı makale kaleme aldı.

Cıngı, Türkiye'nin terörle mücadelede ulaştığı tarihi eşiği, bölgesel barışı değerlendirdiği makalesinde, Türkiye'nin terörden arınma sürecini modern barış tarihine örnek teşkil eden milli bir model olarak tanımladı.

Türkiye'nin bu süreçte dünyaya özgü bir barış süreci sunduğunu vurgulayan Cıngı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle Türkiye, barış sürecini herhangi bir dış arabulucuya ihtiyaç duymadan, demokratik kurumlar ve TBMM öncülüğünde başarıyla sürdürmektedir. Bu yönüyle Türkiye, dünyadaki diğer bazı IRA, ETA ve FARC gibi terör örneklerinde onlarca yılda ulaşılan barış ortamını çok daha kısa sürede tesis ederek dünyaya özgün bir barış tecrübesi sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cıngı, Türkiye'nin barış ortamıyla güçlü bir kalkınma ve yatırım ivmesi yakaladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'da 198 proje ve 14 milyar dolarlık bütçeyle 2028'e kadar 570 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Bu istikrar ortamı, yalnızca ekonomik ve sosyal refahı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin küresel enerji ve tedarik koridorlarındaki bağlantısallığını pekiştirerek Avrupa'nın enerji arzına da istikrar kazandıracaktır."

Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), TürkAkım ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hatları üzerinden Avrupa'nın enerji güvenliğinde vazgeçilmez rol oynadığını belirterek, barışın aynı zamanda stratejik bir kazanım olduğunu belirten Cıngı, "Terörden arınmış bir Türkiye, eşsiz jeostratejik konumuyla küresel enerji ve ticaret koridorlarının istikrarını doğrudan belirlemekte, Avrupa'nın enerji bağımsızlığının ve arz güvenliğinin teminatı olarak kesintisiz enerji akışını ve tedarik zincirlerinin güvenliğini güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cıngı, uluslararası topluma, "Bu tarihi fırsatın kalıcı barışa dönüşebilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü çabalara yapıcı destek sağlanmalı, süreci akamete uğratacak PKK uzantılarıyla angajmandan titizlikle kaçınılmalıdır." çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.